دبلوماسي روسي: المصالح الوطنية المتبادلة مع الهند ستظل قوة دافعة للتعاون

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أكد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الهند رومان بابوشكين، أن المصالح الوطنية والثقة المتبادلة مع الهند ستظل تشكل قوة دافعة للتعاون بين البلدين.

ونقلت السفارة الروسية لدى الهند عن نائب رئيس البعثة الروسية قوله "لا شك أن المصالح الوطنية المشروعة مع الثقة المتبادلة التاريخية والتقارب بين روسيا والهند يشكلون قوة دفع لتوسيع نطاق التعاون الثنائي في كافة المجالات".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد شارك مؤخرا في قمة "شنغهاى للتعاون" التي استضافتها الهند افتراضيا، ووجه الشكر إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى على تنظيم هذه القمة، وقال إن تنفيذ كثير من القرارات والوثائق التي تم إعدادها للقمة سيؤدي إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الهند.

وكان السفير الروسي لدى نيودلهي دينيس عليبوف قد وصف الشراكة الاستراتيجية الروسية الهندية الخاصة بأنها شراكة قوية، مشيرا إلى أنها تتنامى بقوة أكبر من ذي قبل.