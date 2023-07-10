حياة كريمة ببنى سويف.. توفير العلاج لأكثر من 1200 حالة فى 6 تخصصات مجانا

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية ، بقرية الفقيرة مركز ببا-، في 6 تخصصات (الباطنة- الأطفال- الجراحة- النساء- الأسنان- تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1230 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 64، معمل طفيليات 49، حالات الأشعة 17 ، استصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، تحويل 5حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 25حالة.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.