اليوم السابع
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الإثنين، 10 يوليو 2023 11:08 م
أكرم القصاص
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جنوح سفينة ضخمة قبالة الساحل الغربي للمملكة المتحدة

الإثنين، 10 يوليو 2023 10:00 م
جنوح سفينة ضخمة قبالة الساحل الغربي للمملكة المتحدة جنوح سفينة
أ ش أ

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جنحت سفينة شحن ضخمة على مقربة من منارة نهاية العالم أو "لاندز إند" قبالة الساحل الغربي للمملكة المتحدة، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وجنحت السفينة التي يبلغ طولها 640 قدما قبالة المنارة، حيث يتسابق حاليا خفر السواحل وقوارب الإنقاذ لمساعدة السفينة التي انحرفت عن مسارها أمام أحد أكثر منارات بريطانيا شهرة.

كانت سفينة الشحن الضخمة "مازارين" في طريقها من أيرلندا إلى بلجيكا عندما واجهت صعوبة قبالة ساحل كورنوال، بالقرب من جزر سيلي.

ويبدو أن السفينة - التي يزيد طولها عن ملعبي كرة قدم - قد تقطعت بها السبل قبالة منارة "وولف روك" على بعد تسعة أميال من "لاندز إند" حيث تظهر الصور السفينة الضخمة إلى جوار المنارة التي يبلغ ارتفاعها 135 قدما.

وقالت ترينيتي هاوس، التي تمتلك المنارة وتديرها، إنها كانت على علم بالحادث، مضيفة "لم يكن هناك أفراد من ترينيتي هاوس بالمنارة في ذلك الوقت".

 


جنوح سفينة

الساحل الغربي للمملكة المتحدة

قناة السويس

بريطانيا



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