تنفيذ 35 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة فى البدرشين ضمن الموجة 21

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة حملاتها للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، نفذ مركز ومدينة البدرشين، اليوم الإثنين، 35 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الإدارة العامة لري الجيزة، على مساحة 3127م2 بقرى أبورجوان ونزلة الشوبك ومنشأة دهشور، وذلك تحت إشراف محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية.