تلبيةً لدعوةٍ رسمية.. الشيخ العيسى يرأس وفد رابطة العالم الإسلامي إلى الهند

وصل (الإثنين)، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، وفدُ رابطة العالم الإسلامي برئاسة معالي الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وذلك تلبيةً لدعوةٍ رسميةٍ من الحكومة الهندية وترحيبٍ كبيرٍ من القيادات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية بكافة أطيافها؛ وذلك بوصف الرابطة منظمةً دوليةً تحظى بالتوافقية والتقدير العالمي الكبير.

وأعلنت رابطة العالم الإسلامي أنَّ فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى سوف يخطبُ ويؤمُّ المصلين- بمشيئة الله تعالى- في أحد أكبر الجوامع في شبه القارة الهندية وأقدمها.

وسيلتقي معاليه- خلالَ الزيارة- بفخامة الرئيس الهندي، ودولة رئيس الوزراء، وكبار القيادات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية، ويحضُر عددًا من الفعاليات مع الجالية الإسلامية والمكونات الهندية المختلفة، وذلك في سياق حواراتٍ أخويةٍ وصديقةٍ؛ لتعزيز التفاهم والتعاون ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي معاليه بعددٍ من الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين رفيعي المستوى، وستُنَظَّم عدةُ حلقاتِ نقاشٍ تشمل عموم التنوع الهندي.