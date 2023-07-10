تعرف على عدد السيارات المرخصة خلال يونيو 2023 بالسوق المصرية

أورد آخر تقريرصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن عدد المركبات الكهربائية المرخصة والمؤمن عليها خلال يونيو 2023 بلغت 2618 مركب ة كهربائية.

أما السيارات فقد بلغت 1933وهذا يعنى ان عدد السيارات الكهربائية التى تم ترخيصها فى هذا الشهر مقارنة بشهر مايو 115 سيارة جديدة واحتلت سيارات فولكس فاجن المرتبة الاولى فى "السيارات الملاكى" حيث احتلت المرتبة الأولى منذ بداية الفترة الزمنية من ماركة "أى دى 6" حيث بلغت 153 سيارة و"أى دى 4" بلغت 227 و"اى دى 4 اكس" عدد سياراتها 159سيارة ثم و"اى دى 4 كروس" 171 سيارة .

اما ماركة "بى ام دبليو" حققت منذ بداية الفترة الزمنية 84 سيارة من بينها اى 3 بلغت عدد سياراتها 55 سيارة اى 3 بعدد 55 سيارات واكس اى 8 سيارات، وعن ماركة "مرسيدس" فقد حققت سياراتها ايكوس 580 عدد سيارات بلغت 16، وايكوس 450 عدد 17 سيارة وايكوس 580 عدد 17 سيارات

اما ماركة "تسلا" فقد حققت منذ بداية الفترة الزمنية 162 سيارة بزيادة عن الشهر الماضى بعدد 18سيارة، وماركة "بورش" فقد حققت منذ بداية الفترة الزمنية 52 سيارة من بينها تاكان اس 19سيارة اما تايكن تربو 14 سيارة وتايكن 11 سيارة .