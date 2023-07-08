محافظ الأقصر يتفقد المشروعات الخدمية والتنموية وكورنيش النيل الجديد بالقرنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها داخل مدينة القرنة، وذلك برفقة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وحسام محمدين مهران رئيس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد مشروع إنشاء كورنيش النيل بمدينة القرنة بالبر الغربي للأقصر، والذي يحتوي على العديد من الأعمال بمسطح عام يتجاوز 20 ألف م2 ، حيث قام المحافظ بالوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع ، كما تفقد المحافظ بدء تنفيذ أعمال الخوازيق لإنشاء الممشى الزجاجي داخل النيل أمام منطقة المطاعم.

كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو وهو عبارة عن عملية إنشاء بربخ من الخرسانة المسلحة بطول 410 متر طولي وهو استكمال للأعمال السابقة وذلك لخلق قطاع عرضي يتيح لمحافظة الأقصر توسعة الطريق المؤدي إلى معبد هابو ليصبح اتجاهين كل اتجاه بعرض 8 أمتار تفصلهما جزيرة بعرض لايقل عن متر ونصف مما يتيح انسيابية تامة أمام حركة الحافلات السياحية من وإلى معبد هابو، كما تفقد المحافظ ترعة ضوة بمدينة القرنة، موجها بدراسة تطوير جانب الترعة الجنوبي والذي يمتد بطول حوالي 500 متر ليتناسب مع منسوب الطريق.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء جناح توسعة بمدرسة بن الجراح الإبتدائية المشتركة بالأقالتة ، والتي تضم عدد 14 فصل جديد، لرفع عدد الفصول بالمدرسة من 18 فصلاً إلى 32 فصلاً بهدف تخفيف الكثافة الطلابية بالمدرسة، ومن المقرر نهو الأعمال التي تتضمن تطوير المدرسة القائمة في شهر نوفمبر 2023، وذلك بتكلفة 8 ملايين و200 ألف جنيه، حيث رافق محافظ الأقصر خلال الجولة ، المهندس أحمد النوبى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، ومصطفى جبريل نائب رئيس مدينة القرنة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



جولة لمتابعة العمل فى كورنيش النيل الجديد بمدينة القرنة



محافظ الأقصر يتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بالقرنة



محافظ الأقصر يتفقد المشروعات الخدمية والتنموية