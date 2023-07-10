تعرف على آخر موعد للتقدم لوظائف القطار الخفيف

كتب سيد الخلفاوى

تغلق الهيئة القومية للأنفاق باب التقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف يوم /2023/7/13 القادم، حيث يتم التقديم عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4) وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا مع مراعاة الإجازات الرسمية، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.

وتضم الوظائف "مهندسين في مجالات (صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / إدارة المخاطر)، وشئون قانونية ، وترجمة ، وتكنولوجيا المعلومات IT ، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة أصول / محاسبة)".

المستندات المطلوب إرفاقها عند التقدم بالترتيب التالي داخل ملف :

1- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

2- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

3- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

4- عضوية نقابة المهندسين .

5- صورة الموقف من التجنيد.

6- شهادة تحديد مستوى اللغة الانجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات : 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية .

7- صور شهادات الخبرة / الدورات إن وجد في مجال الوظيفة المتقدم إليها.

8- عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6

9- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيه باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818