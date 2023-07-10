اليوم السابع
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الإثنين، 10 يوليو 2023 06:13 ص
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تعرف على آخر موعد للتقدم لوظائف القطار الخفيف

الإثنين، 10 يوليو 2023 06:00 ص
تعرف على آخر موعد للتقدم لوظائف القطار الخفيف القطار الكهربائى الخفيف - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تغلق الهيئة القومية للأنفاق باب التقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف يوم /2023/7/13 القادم، حيث يتم التقديم عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4) وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا مع مراعاة الإجازات الرسمية، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.
 
وتضم الوظائف "مهندسين في مجالات (صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / إدارة المخاطر)، وشئون قانونية ، وترجمة ، وتكنولوجيا المعلومات IT ، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة أصول / محاسبة)".
 

المستندات المطلوب إرفاقها عند التقدم بالترتيب التالي داخل ملف :

 

1- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
 
2- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.
 
3- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.
 
4- عضوية نقابة المهندسين .
 
5- صورة الموقف من التجنيد.
 
6- شهادة تحديد مستوى اللغة الانجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات : 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية .
 
7- صور شهادات الخبرة / الدورات إن وجد في مجال الوظيفة المتقدم إليها.
 
8- عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6
 
9- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيه باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818
 
 
 

وظائف المترو

وظائف القطار الخفيف

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