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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 10 يوليو 2023 10:31 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء تراجع المؤشر الرئيسي.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 16548 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3035 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 20113 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 6921 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4829 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 4845 نقطة.
 
 

 


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