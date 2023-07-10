تحصين أكثر من 7 آلاف رأس ماشية بالأقصر ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن انتهاء أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى كانت قد بدأت أعمالها مارس الماضى، فى ضوء تكثيف جهود مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بالأقصر أن أعمال الحملة القومية الأولى انتهت أعمالها بإجمالي أعداد الحيوانات التي تم تحصينها 78775 رأس أبقار وجاموس و وأغنام وماعز، وبيانتها كالآتي 23008 رأس أبقار، وعدد 5160 رأس جاموس وعدد 26581 رأس أغنام وماعز، وكذلك تم تنفيذ عدد 314 ندوة إرشادية بيطرية من ضمن أعمال الحملة القومية لتفعيل الدور المجتمعى والإرشادى لمديرية الطب البيطري والوحدات التابعة لها.

وأشار مدير بيطرى الأقصر، إلى إنطلاق فاعليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع السبت المقبل الموافق 15 يوليو الجارى بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، مناشداً المواطنين ومربى وتجار الماشية بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم بلجان التحصينات الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر، وذلك حرصاً على سلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، على إنه تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.