وأعرب الرئيسان، بحسب ما أورده البيت الأبيض فى بيان، عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الاثنين، عن التزامهما المشترك بمواصلة دعم أوكرانيا.

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية.

كما أعرب الرئيس الأمريكى عن رغبته فى الترحيب بالسويد فى (الناتو) فى أقرب وقت ممكن.

في سياق متصل.. شدد وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن- خلال مكالمة هاتفية بين بلينكن ونظيره التركي هاكان فيدان- على أن الوقت قد حان لكي تنضم السويد رسميًا إلى حلف (الناتو).

وناقش الجانبان قمة (الناتو) المرتقبة في فيلنيوس، وآخر التطورات في العملية العسكرية الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.

وأكد بلينكن ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة وتركيا على تعزيز تعاونهما الدفاعي الطويل الأمد.

وأثار وزير الخارجية الأمريكي خلال المكالمة الهاتفية الحاجة الملحة لتجديد آلية الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية عبر الحدود لسوريا لمدة 12 شهرًا، وشكر بلينكن تركيا على دورها القيادي في هذه القضية.