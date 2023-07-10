انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب النقل بالابتدائية والإعدادية بالغربية السبت المقبل

الغربية محمد طارق

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، اجتماعاً بمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، والتي ستبدأ في منتصف الشهر الحالي.

حيث يؤدي طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنوات النقل امتحانات الدور الثاني بدءًا من السبت الخامس عشر من يوليو الحالي، وتستمر حتى الثلاثاء الثامن عشر من نفس الشهر، ويؤدي طلاب النقل للمرحلة الثانوية الامتحانات بدءً من الأحد السادس عشر من يوليو وتستمر حتى الاثنين الرابع والعشرين من نفس الشهر، فيما يؤدي طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية الامتحانات بدءً من الخميس العشرين من يوليو حتى الأربعاء السادس والعشرين من نفس الشهر.

وخلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات، تناول وكيل الوزارة عدداً من النقاط الهامة، من أهمها التأكيد على السادة واضعي الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية (عام –فنى ) الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد تماماً عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية، وتنفيذ كل ما ورد بالكتاب الدوري رقم (14) بتاريخ 9/4/2016 ، والالتزام بنشرة الموانع رقم (1 ) بتاريخ 21/12/2021، وتشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات ممن ليس لديهم موانع، برئاسة السيد مدير الإدارة وعضوية كل من (وكيل الإدارة ، المراحل، الأمن، التوجيه الفني حسب المادة ).

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمبان التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، كما شدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب المحمول (للطلاب – المعلمين) مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد "حسن" على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أول بأول، ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات مع الاحتفاظ بالشيت الإلكتروني والشيت الورقي في مكان آمن وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي وعمل نسخة احتياطية للنتيجة وحفظها.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتوجيه بضرورة التأكيد على جاهزية جميع المدارس التي تعقد بها الامتحانات الكترونيا للصفين الأول والثاني الثانوي، ومراجعة موقف البنية التحتية والشبكات بمعرفة مسئولي التطوير التكنولوجي بالإدارات مع الاستعانة بمسئولي التطوير التكنولوجي من جميع المراحل خلال فترة الامتحانات الالكترونية.