اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بالإسماعيلية 15 يوليو الجاري

الإثنين، 10 يوليو 2023 06:14 م
انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بالإسماعيلية 15 يوليو الجاري تحصين الماشية - أرشيفية
الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

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تنطلق الحملة القومية "الثانية" لعام 2023، لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، على مستوى جميع مراكز محافظة الإسماعيلية والقرى التابعة لها، بداية من 15 /7 /2023 ولمدة شهر، مع استكمال ترقيم وتسجيل الحيوانات طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وقال الدكتور حامد الأقنص، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، إنه يتم متابعة كافة التجهيزات الخاصة بالحملة؛ حرصًا على إنجاحها والتأكد من وصول التحصين إلى كافة المربين والمزارع النظامية والمزارع الخاصة وتحصين جميع الحيوانات مع ترقيم وتسجيل الحيوانات بنطاق المحافظة، وذلك إيمانًا بأهمية الثروة الحيوانية للدولة وللمربين، وأنها تمثل مصدر كبير لدخل المربين، خاصة صغار المربين ولأنها تمثل مصدر ثروة لهم. 
 
وشدَّد محافظ الإسماعيلية، على أهمية التعاون بين رؤساء المراكز والمدن والقرى ومديرية الطب البيطري للإعلان عن الحملة لتوعية المربين للتعاون مع أعضاء الحملة بإخراج حيواناتهم، والتشديد على التحصين بالأسواق والرقابة على الحيوانات، ومساعدة اللجان في عدم السماح بدخول الحيوانات المريضة وتسجيل وترقيم الحيوانات، وكذلك التعاون مع مديرية الطب البيطري وتوفير الدعم اللوجيستي "سيارات إضافية"، في حالة احتياج حملات التحصين لذلك، بجانب التعاون في تحرير محاضر للممتنعين عن التحصين.

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