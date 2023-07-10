القبض على متهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية في دار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث، من القبض على متهمين لقيامهم بقتل شخص بدائرة قسم شرطة دار السلام بسبب خلافات بينهم على 500 جنيه وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود جثة لشاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين إصابة شخص بتهشم الرأس بعد دخول المجنى عليه فى مشاجرة مع شقيقين بسبب خلاف على 500 جنيه اقترضها من أحد المتهمين وتأخر فى تسديدها.

وكشفت التحريات، أن وقوع مشادة كلامية نشبت بين المتهمان والضحية تطورت لمشاجرة قاموا على إثرها بتهشيم رأسه بشومة مما تسبب فى وفاته، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهمين، وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.