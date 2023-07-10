القبض على لصوص السيارات والعدادات والأسلاك الكهربائية بالقاهرة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) لقيامه بكسر زجاج سيارة "أحد الأشخاص" بدائرة قسم شرطة 15 مايو وسرقة (جهاز لاب تـوب - عدد من الكروت البنكيـة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

ونجحت الجهود في ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بها قطع بالأسلاك وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص، واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب من بينهم الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين) حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، ومحمل عليه عدد (4) لوح صاج بطول 4 أمتار، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الصاج من أعلى سور أحد الكبارى الكائن بدائرة القسم.

وأثمرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملكه بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزته عدد (7) صناديق حديدية خاصة بعدادات المياه "مجهولين المصدر" وأجنة حديدية ، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الصناديق الخاصة بعدادات المياه من داخل العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب " الخلع" باستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته واعترف بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.