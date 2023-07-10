بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة بيلاروس بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة بيلاروس بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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