الحبس مع الشغل سنة لتاجر مواد مخدرة فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحى، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة مُدان بالإتجار فى المواد المخدرة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.

وتعود أحدث القضية رقم 7215 لسنة 2022 جنح الضواحى والمقيدة برقم 1504 لسنة 2022 كلى بورسعيد، إلى يوم 15 أكتوبر 2022 بدائرة قسم الضواحى، بضبط معاون مباحث قسم شرطة الضواحى المتهم الأول المدعو "ا.م.م.ا" 27 عامًا، محرزا سيجارة رائحتها تشبه رائحة احتراق جوهر الحشيش، وباستطلاع مصدرها تبين تدخينه لها رفقة المتهم الثانى المدعو "ا.ا.ر.م" 31 عامًا، ومحرزا 52 كيسا لنبات الحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 3 لفافات لجوهر الميثافيتامين المخدر ومبلغ مالى وهاتف، وبضبط وتفتيش المتهم الثانى عثر على 27 لفافة لجوهر مخدر، و7 أقراص للبنزوهيكسول المخدر، ومبلغ مالى وهاتف وبمواجهتهما أقرا باحرازها للاتجار والمبلغ من حصيلتها والهاتف للإتصال بعملائهم والسيجارة للتعاطي.

أحالت النيابة العامة المتهمان إلى محكمة الجنايات المختصة التى أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.