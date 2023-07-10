اليوم السابع
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التعليم: إنشاء وتطوير 117 ألفا و591 فصلا بتكلفة 39 مليار جنيه منذ 2014

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:39 م
التعليم: إنشاء وتطوير 117 ألفا و591 فصلا بتكلفة 39 مليار جنيه منذ 2014 وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة إنشاء وتطوير وصيانة المباني المدرسية، موضحة أنه بلغ إجمالي مشروعات بناء وتوسعة وإحلال المدارس التي تم الانتهاء منها من 1/7/ 2014 وحتى تاريخه  7630  مشروعًا بإجمالي 117 ألفا و591 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية قدرها  39  مليار جنيه، جاءت كالتالى:
 
- إنشاء مدارس جديدة وصل إلى 2392  مشروعًا، بإجمالي (45483) فصلًا.
 
- توسعات بمدارس قائمة وصلت إلى 3085  مشروعًا، بإجمالي (39382) فصلًا.
 
- إحلال مباني مدرسية غير صالحة 2153  مشروعًا، بإجمالي (32726) فصل دراسى.
 
وأوضحت أنه تم إنشاء هذه الفصول والمدارس لخدمة جميع محافظات الجمهورية، طبقًا للكثافات السكانية واحتياج كل محافظة، حيث تم التدخل من خلال هذه المشروعات في 3490  قرية وحي على مستوى الجمهورية، بما يشمل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، لاستيعاب حوالي (4,7) مليون تلميذ بالمراحل الدراسية المختلفة بقطاع التعليم قبل الجامعي.
 
وذكرت الوزارة أن هذه المشروعات استهدفت تدعيم جميع نوعيات التعليم الرسمي، وذلك على النحو التالي:
 
- تعليم رسمي عام  6776  مشروعًا.
 
- تعليم رسمي لغات 579 مشروعًا.
 
-تعليم فني 238 مشروعًا.
 
- تربية خاصة 37 مشروعًا.
 
وأشارت الوزارة، إلى أنه تضمنت المشروعات التعاون مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى تاريخه 96%، وتشمل مشروعات الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة، موضحة أن مشروعات الإنشاء وصلت إلى  1131  مشروعًا، بإجمالي 15334  فصلًا، ومشروعات التطوير ورفع الكفاءة، إجمالي 1301  مدرسة.
 

التربية والتعليم

انجازات الابنية التعليمية منذ 2014

انشاء مدارس جديدة منذ 2014

اخبار مصر



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