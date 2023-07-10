التعليم: إعداد 75% من أطر مقررات اللغة الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إعداد نسبة 75% من أطر مناهج اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج وفق نظام التعليم الجديد، كما تم الانتهاء من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات، سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة بنسبة 100%.

وأوضحت أنه تم مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي كتاب التلميذ- دليل المعلم) بنسبة 100%

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية وتشمل " الإنجليزية في بعض المدارس وأيضا الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية، موجود في المدارس الرسمية المتميزة للغات منذ صفوف المرحلة الابتدائية حيث يبدأ الطالب في دراستها منذ الصف الرابع الابتدائى، مشيرة إلى أن اللغة الثانية أيضا مقرر أساسى ومادة تضاف إلى مجموع الطالب في المدارس الحكومية ولكن في المرحلة الثانوية حيث يدرس طلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى هذه المادة بشكل أساسى وتضاف إلى المجموع الكلى.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المادة أيضا موجودة في المدارس الخاصة والدولية، مؤكدة أن تدريس هذه المواد في المدارس الرسمية والحكومية يتم من قبل أعضاء هيئة تدريس المتخصصين في هذه المواد، إضافة إلى وجود هيئة من الموجهين على مستوى المديريات والإدارات وأيضا مستشارى مواد اللغة الأجنبية الثانية بديوان الوزارة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسى 2024,2025، وتشمل اللغة الفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية، موضحة أن تدريس اللغة الثانية بالصفوف الدراسية بنظام التعليم الجديد بالمرحلة الإعدادية، يأتي في إطار التوسع في تدريس المواد التي يحتاجها سوق العمل وأيضا استكمالا لخطة تطوير التعليم التي تعتمد على اكساب الطالب المهارات واللغات التي تخدمه في الحصول على فرصة عمل.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك دعم من الشركاء الدوليين فى تدريس اللغة الثانية، موضحة أن تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية إحدى ثمار تعزيز التعاون بين الجانبين سفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى أن هناك توسع في تدريب معلمي اللغة الفرنسية، وغيرها من اللغات الأخرى.

وأوضحت الوزارة، أن تطوير المناهج وبناء مقررات جديدة في المرحلة الإعدادية نتج عنه لكافة، وضع اللمسات الأخيرة على المنهج الجديد للغة الفرنسية، وتخطيط أنشطة التدريس من قبل اللجان المشكلة من قبل الوزارة وغيرها من الشركاء، كما تم تطوير منصة على الإنترنت لتدريب معلمي اللغة الفرنسية وغيرها من اللغات، لتمكين كافة المهتمين باللغات من تحسين مستوياتهم، ورفع كفاءتهم المهنية، لمراعاة تخطيط الحصة بشكل تفاعلي يسمح بالتطبيق الفعلي لمهارات اللغة، ويساعد على اكتساب الطلاب لتلك المهارات بشكل أمثل، وينمي أيضًا مهارات التعلم الذاتي لديهم.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة في تصريح خاص لـ"ليوم السابع"، أن تدريس اللغة الثانية في المرحلة الإعدادية سوف يحتاج إلى توفير معلمين، مؤكدة أن هناك مسابقة للمعلمين تستهدف 90 ألف معلم خلال السنوات المقبلة وسيكون لمعلمى اللغات نصيب كبير، لتوفير معلمين لتدريس هذه المواد، مضيفة أن اللغة الثانية حاليا لا يوجد بها عجز كبير بأعضاء هيئة التدريس ومن ثم سوف توفر الوزارة ما تحتاجه المدارس من مدرسين لتدريس هذه المواد ومن حق الطالب اختيار اللغة التي يحب دراستها.