التخطيط: الانتهاء من 4400 وحدة ضمـن مشـروعي الإسكان الاجتماعي وسكن مصر بأسيوط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها عن الانتهاء من إنشاء حوالي 4400 وحدة سكنية ضمـن مشـروعي الإسكان الاجتماعي وسكن مصر، بمحافظة أسيوط خلال العام المالى 21/2022 ، بالاضافة إلى الانتهاء من 40 مشروعًا ضمن برنامج الأمن والإطفاء والمرور نتج عنهـا تطـويـر 3 نقاط إطفـاء (قريتـي مـوشـا وشـطب بمركـز أسيوط، قرية باقـور بمركـز أبـو تـيـج)، وتوفيـر معدات وسيارات لـ 14 وحدة إطفاء، 58 مشروعًا ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية (منهـا استكمال مبنى الوحدة المحلية الجديد لحي غـرب أسيوط، وتطويـر الوحدة المحلية بالعقال القبلي بمركز البداري),
وأوضح التقرير إلى أنه تم الانتهـاء مـن 31 مشروعًا لرصـف وتطوير الطرق المحلية نتج عنهـا رصف وتطويـر طـرق بطـول 74 كم، تنفيذ 9 مشروعات لإنشاء الكباري والأنفاق منها كوبري منقباد أعلى ترعة الإبراهيمية وكوبري بنى يحيى بالقوصية، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريـق الصعيـد الصحراوي الغربي (المسافة مـن المنيـا حتى ديروط) بطول 52 كيلو متر، وإنشاء 35 ملعب في 10 مراكز.
وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر "الاستهلاك والانتاج المسؤولان" تم تأهيل وتبطين ترع بأطوال 52 كيلو متر، وبالنسبة للهدف الثالث عشر "العمل المناخي" تم الانتهاء من 51 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، تطوير وتجميل ميدان المحطة بالغنايم، إلى جانب توريد 150 معدة نظافة.
وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 312 مشروعًا تنمويًا في 7 قطاعات (التنمية المحلية، والتعليم، والإسكان، والري، والكهرباء، والشباب والرياضة، والنقل) بتكلفة استثمارية كلية 5.2 مليار جنيه بمحافظة أسيوط خلال العام المالي (2022/21).
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