جاء ذلك خلال استقباله مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية أولرش أرنست، وممثل ألمانيا لدى دولة فلسطين أوليفر أوكزه، لبحث المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، جرّاء سياسة القتل والتهجير وممارسة الفصل العنصري الممنهج من حكومة الاحتلال المتطرفة، واعتداءات المستوطنين المتكررة.

وثمن أبو عمرو دور جمهورية ألمانيا الاتحادية في تقديم الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد كافة.

ومن جهته، أكد أرنست استمرار جمهورية ألمانيا الاتحادية في تقديم الدعم لدولة فلسطين، والعمل على تحقيق السلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية.