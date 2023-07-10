البرازيل تتوقع نموا فى إنتاج البن مع حصاد قياسى يصل 302 مليون طن بنهاية 2023

كتبت ـ فاطمة شوقى

تتوقع الحكومة البرازيلية ارتفاع إنتاج البن بنسبة 7.5% فى أواخر عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بعد عام من انخفاض الإنتاج مع ارتفاع الأسعار، ليصل إلى 54.74 مليون كيس، بوزن 60 كيلو جراما للكيس، مع حصاد قياسى يصل إلى 302 مليون طن.

وأشارت صحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية، إلى أنه وفقا لتوقعات الحكومة البرازيلية فإن حصاد البن، الذي أغلق عام 2022 بحجم 50.9 مليون كيس، بسبب التغير المناخى ، يزيد بنسبة 7.5% أى ما يعادل 54.94 مليون كيس لعام 2023.

ووفقا لإيدجار بريتو ، رئيس شركة التموين الوطنية المملوكة للدولة ( كوناب) ، فإن التقديرات إلى أن المساحة المخصصة لزراعة البن في عام 2023 ستصل إلى 1.87 مليون هكتار في البرازيل ، أكبر منتج للبن في العالم ، تليها فيتنام وكولومبيا ، مما يعني زيادة بنسبة 1.7٪ مقارنة بالعام الماضى.

في هذا السياق، تتوقع البرازيل زيادة إنتاج بن أرابيكا بنسبة 15.9٪ هذا العام ، إلى 37.93 مليون كيس ، لكنها تتوقع انخفاضًا بنسبة 7.6٪ في روبوستا (16.81 مليون).

ووفقًا لكوناب ، فإن هذا الانخفاض في إنتاج نوع روبوستا يرجع إلى التأثيرات المناخية المعاكسة المسجلة في إسبيريتو سانتو (جنوب شرق) ، وهي الحالة الرئيسية المنتجة لهذا النوع ، ولم يعوض الإنتاج في روندونيا وباهيا وماتو جروسو " هذه الخسائر".

صدرت البرازيل ، وهى أيضًا أكبر مورد في العالم ، 39.8 مليون كيس من القهوة تزن 60 كيلوجرامًا في عام 2022 ، أي ما يعادل انخفاضًا بنسبة 6.3٪ مقارنة بالعام السابق وعلى الرغم من الحصاد القياسي.