الأرصاد تحذر من ارتفاع فى درجات الحرارة وتوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع وموعد عودة الاستقرار لشواطئ البحر المتوسط.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لليوم السابع ، إلى أنه يستمر اليوم الاستقرار فى الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية والعظمى على القاهرة 35 درجة ولكن مع ارتفاع نسب الرطوبة تكون المحسوسة 37 درجة ، وتظل الأجواء معتدلة خلال فترات الليل لتكون الصغرى 23 درجة مع بعض نسمات الرياح التى تشعرنا بمزيد من الاعتدال .

وأضاف أنه يستمر اليوم ارتفاع الأمواج على شواطئ السواحل الشمالية الغربية ، على أن تهدأ ارتفاعات الأمواج بداية من الغد وتعود لمعدلاتها الطبيعية .

وأشار إلى أنه بداية من يوم الأربعاء من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعات فى درجات الحرارة لتكون الأجواء شديدة الحرارة على اغلب الأنحاء العظمى 37 درجة على القاهرة والمحسوسة 39 درجة وجنوب البلاد تصل العظمى ل 44 درجة والمحسوسة 45 درجة .

ووجه القياتى تحذيرات هامة للمواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى مقدمتها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة ، والإكثار من شرب السوائل والمرطبات ، فضلا عن التواجد فى أماكن جيدة التهوية بسبب الرطوبة المرتفعة .

و يشهد اليوم الإثنين ، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق ، مع وجود نشاط اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :3.5 أمتار .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.