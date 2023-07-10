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الأربعاء المقبل بالإسكندرية.. استئناف العظة الأسبوعية للبابا تواضروس

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:54 م
الأربعاء المقبل بالإسكندرية.. استئناف العظة الأسبوعية للبابا تواضروس استئناف عظة الأربعاء الأسبوعية للبابا تواضروس
كتب ـ محمد الأحمدى

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يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 يوليو، بالتزامن مع عيد الرسل، عظة الأربعاء الأسبوعي لقداسته.
 
ويلقي قداسة البابا عظة اجتماع الأربعاء الساعة 6 مساءً من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.
 
كان قداسة البابا قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الماضي عن توقف العظة طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافي قداسة البابا.
 
استئناف عظة الأربعاء الأسبوعية للبابا تواضروس
استئناف عظة الأربعاء الأسبوعية للبابا تواضروس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

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عظه البابا



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