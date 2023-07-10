استقرار أسعار الأسماك اليوم البلطى مقاس 1 ما بين 70 و75 جنيها

تشهد أسعار الأسماك فى مصر استقرارا فى أسواق الجملة اليوم الإثنين في حين شهد صنف البلطي أمس انخفاض بحوالي 5 جنيهات، حيث تراوح سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 70 جنيهًا و75 جنيها، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 65 و69 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و60 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و200 جنيها، وقشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيهات والبوري 80 إلى 100 جنيها، بحسب شعبة الأسماك.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيهات، والقراميط من 20 إلى 40 جنيها، والثعابين من 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 65 إلى 95 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى من 62 إلى 102 جنيها، وبالنسبة إلى الأسماك المكرونة الخليجى فقد بلغت 50 إلى 70 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى من 170 إلى 265 جنيها، والسبيط من 140 إلى 280 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو فسجل سعره من 380 إلى 480 جمبرى مقاس 1، فتراوحت أسعاره ما بين 270 إلى 370 جنيها، والجمبرى مقاس 2 بلغ من 1960 إلى 290 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 70 إلى 160 جنيها.