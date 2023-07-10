اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث سير على الطريق الزراعى بالبحيرة

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:39 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث سير على الطريق الزراعى بالبحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم مساء اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة ملاكى وتوكتوك، بمركز كفر الدوار بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوكتوك بطريق القاهرة- الاسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة كفر الدوار. 
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام  بكفر الدوار لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 
 
 
 

 

 


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