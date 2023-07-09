مصرع مسن إثر اصطدامه بأحد القطارات أثناء عبوره الطريق بكفر الدوار في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي شخص مسن مصرعه اليوم الأحد إثر اصطدامه بأحد القطارات أثناء عبوره الطريق بمدينة كفر الدوار بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "'عادل .ا .ع65 سنة مقيم كفر الدوار - إثر إصطدامه باحد قطارات خط سكة حديد القاهرة- الإسكندرية بالقرب مزلقان كينج عثمان بكفر الدوار أثناء عبوره الطريق، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.