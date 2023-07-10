إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بالطريق الزراعى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم مساء اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة ملاكى وتوكتوك، بمركز كفر الدوار بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوكتوك بطريق القاهرة- الاسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة كفر الدوار.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.