إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أُصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين إحداهما "موتوسيكل" والآخر "تروسيكل" على طريق قرية اللاهون بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وموتوسيكل على طريق اللاهون/ الفيوم، بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين، وقد انتقلت قوة أمنية وعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم سيد عبد الحي 22 سنة وشعبان أحمد إبراهيم 18 سنة وعبد الوهاب عيد السيد 36 سنة

ونُقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتم إيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصاباتهم.

وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.