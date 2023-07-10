إحالة العاملين بمركز شباب بالقليوبية للتحقيق خلال متابعات مفاجأة لـ 30 مركز شباب

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، المتابعين بالإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية لمراكز الشباب وذلك للتحقيق من الالتزام بالمراكز وتعديل الأوضاع المخالفة، وتقديم أفضل الخدمات للنشئ والشباب خلال الفترة المسائية.

وشملت المتابعة 30 مركز شباب على مستوى المحافظة، خلال الفترة المسائية، كما تبين غلق مركز شباب كفر رضوان التابع لإدارة شباب كفر شكر فى أوقات العمل الرسمية، كما شملت إلتزام المراكز واتباع عوامل الأمن والسلامة بها، ومراجعة أماكن تواجد طفايات الحريق، والاهتمام بفحص ومراجعة السجلات والمستندات والدفاتر واستخراج الملاحظات وكتابتها بسجل المتابعة، والتأكد من عوامل الأمن والسلامة لحمامات السباحة.

وأمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين بمركز شباب كفر رضوان، للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على إلتزام المراكز بتنفيذ الأنشطة، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية.

وأكد الصبروط، على دور مراكز الشباب التى تؤكد ريادة الدولة المصرية التى أصبحت عالمية من خلال دور رائد لوزارة الشباب والرياضة المصرية برعاية الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.