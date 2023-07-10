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أمين عام حلف شمال الأطلسى: توسيع دعمنا لأوكرانيا وزيلينسكي سيحضر قمة "الناتو"

الإثنين، 10 يوليو 2023 05:56 م
أمين عام حلف شمال الأطلسى: توسيع دعمنا لأوكرانيا وزيلينسكي سيحضر قمة "الناتو" ستولتنبرج
كتب أحمد عرفة

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قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن هناك نية لتوسيع نطاق الدعم العسكري الذي تحصل عليه أوكرانيا، ما سيجعلها أقرب لعضوية الحلف.
 
وأضاف "ستولتنبرج"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس اللتواني، نقلته "القاهرة الإخبارية" أن الحلف سيعمل على زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما سيعزز منظومة الردع في الجناح الشرقي للحلف.
 
وأشار إلى أن قمة "الناتو" ستشهد مناقشة تعزيز الدفاعات وزيادة القدرات العسكرية في الحلف، مشددًا على أنه سيتم الدفاع عن كل "إنش" - بوصة- من أراضي الحلف.
 
وذكر أن الدول الأعضاء في الحلف ستبحث مسار انضمام كييف للناتو، مؤكدًا أن الرئيس الأوكراني سينضم إلى اجتماع مجلس الناتو.

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