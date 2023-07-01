6 عوامل جعلت حج هذا العام استثنائيًا.. تعرف عليها

إيمان حنا

هناك 6 عوامل جعلت من حج هذا العام، حجا استثنائيا؛ حيث عادت الأعداد لما قبل جائحة كورونا، بأكثر من مليوني حاج من أكثر من 57 دولة، بالإضافة إلى حجاج الداخل، رصد تلك العوامل الكاتب الصحفي السعودى أحمد الظفيري، كما يلفت إلى انخفاض تكلفة الحج من الخارج بنسبة حوالى 40%، وتضافر جهود أكثر من 37 جهة حكومية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، من خلال أكثر من نصف مليون شخص، غير التحول التقني والرقمي لخدمة الحجاج.

حج استثنائي

وفي مقاله "حج استثنائي.. ووطن مستعد" بصحيفة "المدينة" السعودية، يقول الظفيري: "الحمد لله على نعمة المملكة العربية السعودية وقيادتها، الحمد لله على هذا التسابق بين السعوديين لتلبية هذا التشريف الرباني لبلادنا وقيادتها وشعبها بأن نكون خدامًا لبيت الله الحرام، وأن نكون العاملين الساهرين على رعاية وخدمة ضيوف الرحمن".

أكثر من مليوني حاج من أكثر من 57 دولة

ويرصد "الظفيري" أول العوامل، ويقول: "حج هذا العام استثنائي، لأنه يمثل الخطوة الأولى بالعودة لأرقام ما قبل جائحة كورونا؛ حيث وصل عدد الحجاج هذا العام لأكثر من مليوني حاج من أكثر من ٥٧ دولة؛ مضافون لحجاج الداخل". استخدام الباصات ذاتية القيادة ويواصل الكاتب: "بالإضافة لإطلاق وزارة النقل للتقنية الذكية عبر استخدام الباصات ذاتية القيادة، وتدشين مسارات خدمة محددة لتوفير انسيابية حركية".

انخفاض تكلفة الحج للقادمين من الخارج

ويضيف الكاتب: "تغييرات وميزات تم العمل عليها، ومنها انخفاض تكلفة الحج للقادمين من الخارج بنسبة تقارب الـ40%، وإقرار أن لا قيود على العمر، وإطلاق الباقات الاقتصادية لحجاج الداخل، حسب تصريح وزير الحج توفيق الربيعة".

أكثر من نصف مليون شخص من 37 جهة حكومية

ويؤكد "الظفيري" أن: "ما يحدث هو عبارة عن تضافر جهود أكثر من 37 جهة حكومية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، من خلال أكثر من 500 ألف شخص يُكَوّنون الطواقم الأمنية والصحية والفنية والإدارية والخدمية لتنظيم الحج، بدأت أعمالهم منذ لحظة اعتماد التقنية في التقديم، إلى صدور تأشيرة الحج، إضافة لمبادرة طريق مكة، التي تُمَثل أحد أوجه النجاح التي عملت عليها وزارة الداخلية لتسهيل وصول حجاج الخارج عبر أكثر من بلد".

أعمال خدمية بأعلى معايير الجودة

وعامل آخر يرصده "الظفيري" ويقول: "أعمال خدَمية نفخر بها، كأعمال الفِرَق الميدانية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، والتي تعمل على مدار الساعة لتوفير أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات البلدية، إضافة لإطلاق اتفاقية تحت شعار "من الهدر إلى الأجر"، من أجل حفظ النعمة بـ(‫#المشاعر_المقدسة) بين المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل ومؤسسة حفظ النعمة الأهلية".

برامج التحول التقني والرقمي ويضيف "الظفيري": "تجربة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في اعتماد برامج نوعية وشاملة في التحول التقني والرقمي، وفي هذا المجال أطلقت عدة برامج ذات أثر إيجابي، كالروبوت الإلكتروني للفتاوى، وغرفة التحكم بالمواقيت، والتوثيق الجغرافي والمعلوماتي للمساجد، ومشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي".

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