5 محظورات مهمة لطلاب الثانوية مع استئناف الامتحانات غدا الأحد (إنفوجراف)

يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية غدا الأحد 2 يوليو 2023. وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة من عدة أمور مهمة يجب على الطالب تجنبها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية داخل لجنة الامتحان كالتالى:
5 محظورات لطلاب الثانوية
- عدم الإجابة داخل كراسة الأسئلة، لأنه لن يتم تصحيحها بل يجب نقل كل الإجابات إلى ورقة البابل شيت والورقة المخصصة للإجابة عن الأسئلة المقالية.
- عدم القيام بأى أعمال شغب أو من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات حتى لا يحرم الطالب من الامتحانات والعام الدراسى يحسب ضمن سنوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة بلا فائدة.
- يجب كتابة البيانات كاملة داخل كراسة البابل شيت والأسئلة، لأن عدم كتابتها يضيع حق الطالب فى الامتحان.
- حظر دخول لجنة الامتحانات بأى وسيلة غش وخاصة التليفون المحمول حتى لا يتعرض الطالب لأى مساءلة قانونية.
- عدم التأخر عن موعد بدء لجنة الامتحان والتى تبدأ في التاسعة صباحاً وفق ترتيب المواد بجدول امتحانات الثانوية العامة 2023.
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