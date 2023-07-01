16 يوليو.. انطلاق امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى فى الغربية

الغربية – مصطفى عادل

قال المهنس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تحدد يوم 16 يوليو المقبل لانطلاق امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى على فترتين (صباحى – مسائي)، وحتى يوم الاثنين 24 يوليو.

وأشار لـ"اليوم السابع" أن المديرية ممثلة فى إدارة شئون الطلاب والامتحانات، قد انتهت من وضع جداول الامتحانات ونشرها على موقع المديرية وصفحة المديرية على "فيس بوك" وكذلك فى المدارس، أمام الطلاب.

وأشار أن الطلاب ممن تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعذر مقبول، سيؤدون الامتحانات فى الفترة المسائية من الساعة الـ 1ظهرا وتنتهى حسب المدة الزمنية المحددة لكل مادة، بينما يؤدى باقى الطلاب ممن رسبوا فى مواد فى الدور الأول الامتحانات فى الفترة الصباحية من الساعة الـ 8:30ص حتى نهاية الوقت الزمنى الخاص بكل مادة.



جداول الامتحانات (1)



جداول الامتحانات (2)



جداول الامتحانات (3)