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يوم التشريق الثالث.. حجاج بيت الله يبيتون بمنى ليلة الثالث عشر من ذى الحجة

السبت، 01 يوليو 2023 12:00 ص
يوم التشريق الثالث.. حجاج بيت الله يبيتون بمنى ليلة الثالث عشر من ذى الحجة حجاج بيت الله الحرام
كتب لؤى على

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يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج، ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله يوم التشريق الثالث وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الثالث عشر من ذى الحجة.

- اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

ـ المبيت بمنى ليلة الثالث عشر لرمى الجمرات الثلاث بعد الزوال.

- فإن عزمت الرجوع إلى بلدك فطف طواف الوداع، أما الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع، إلا إذا طَهُرَتا قبل السفر فوجب عليهما.

- قال الله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله" وبذلك تمت مناسك الحج ولله الحمد والمنة.

ـ يستحب للحاج أن يزور المسجد النبوي بالمدينة، لكنه ليس من مناسك الحج كما يظنه كثير من الناس.

 

 


المسجد النبوى

الحج

المسجد الحرام

يوم التشريق الثالث



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