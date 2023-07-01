يوم التشريق الثالث.. حجاج بيت الله يبيتون بمنى ليلة الثالث عشر من ذى الحجة

كتب لؤى على

يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج، ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله يوم التشريق الثالث وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الثالث عشر من ذى الحجة.

- اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

ـ المبيت بمنى ليلة الثالث عشر لرمى الجمرات الثلاث بعد الزوال.

- فإن عزمت الرجوع إلى بلدك فطف طواف الوداع، أما الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع، إلا إذا طَهُرَتا قبل السفر فوجب عليهما.

- قال الله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله" وبذلك تمت مناسك الحج ولله الحمد والمنة.

ـ يستحب للحاج أن يزور المسجد النبوي بالمدينة، لكنه ليس من مناسك الحج كما يظنه كثير من الناس.