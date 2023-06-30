مصر للطيران تبدأ غدا جسرا جويا من 176 رحلة لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

كتبت رحاب نبيل

تبدأ مصر للطيران في إطلاق جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن اعتباراً من غدا السبت الموافق 1 يوليو وحتى 12 يوليو، بإجمالى 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و 75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلات الخاصة التى تسيرها الشركة الوطنية لعودة حجاج دولة فلسطين من 9 يوليو وحتى 12 يوليو 2023، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي فتبدأ من 3 يوليو حتى 17 يوليو 2023.