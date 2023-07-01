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السبت، 01 يوليو 2023 09:09 ص
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وكيل زراعة الغربية: الانتهاء من زراعة 70 ألفا و100 فدان أرز على مستوى المحافظة

السبت، 01 يوليو 2023 09:00 ص
وكيل زراعة الغربية: الانتهاء من زراعة 70 ألفا و100 فدان أرز على مستوى المحافظة أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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 قال الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية أنه تم الانتهاء من زراعة المساحة المخصصة لمحافظة الغربية من محصول الأرز هذا العام، وبلغت المساحة المنزرعة 70 ألفا و100 فدان موزعين على مستوى المحافظة.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن الأرز تم زراعته بطرق الزراعة المختلفة، وقامت المديرية بالدور الإشرافى لمتابعة أعمال الزراعة وتقديم الارشادات اللازمة للمزارعين، وتنظيم مدارس حقلية لتوعية المزارعين بالطرق السليمة للرى ومتابعة الأرض طوال فترة الزراعة حتى الحصاد.

وأشار إلى أن التقاوى تم توفيرها للمزارعين، فضلا فى الجمعيات الزراعية وتم توزيعها للمزارعين حسب الحيازة الزراعية.


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