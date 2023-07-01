وكيل تعليم أسيوط: توجيهات بالتوسع فى الأنشطة الرياضية خلال الإجازة الصيفية

أسيوط -هيثم البدرى

قال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الإجازة الصيفية هذا العام بالمحافظة ستشهد العديد من الأنشطة المتنوعة سواء أنشطة رياضية، أو ثقافية، أو فنية، وستكون عدد كبير من المدارس وملاعبها مشاركة فى هذه الأنشطة التى لن تتوقف خلاص الإجازة المدرسية الصيفية.

واوضح وكيل وزاره التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، بالتوسع فى العديد من الأنشطة المختلفة خلال الإجازة الصيفية ومن هذه الأنشطة الرياضية التى تجد إقبالا كبيرا من ابنائنا الطلاب الذين يشاركون فى العديد من الألعاب الرياضية

وأكد عبد العزيز زنار وكيل وزاره التربية والتعليم بمحافظه أسيوط، أنه أصدر تعليمات مشدده إلى موجهى التربية الرياضية بالإدارات التعليمية المختلفة بمحافظه اسيوط بضرورة الاستخدام الامثل للإجازة الصيفية فى محافظه اسيوط من خلال كافه الأنشطة الرياضية المختلفة، وتهيئه عدد من المدارس، ومجمعات الملاعب التابعة لوزارة التربية والتعليم بمحافظة اسيوط لممارسة عدد من الأنشطة سواء كره قدم أو سلة أو كره طائره، أو التنس الطاولة وغيرها من الألعاب الرياضية المحببة لأبنائنا الطلاب.

وقال عبد العزيز الزنار، أن هذه الأنشطة تساعد بشكل كبير على اكتشاف المواهب الرياضية، والفنية وخاصة أن محافظة اسيوط والمدارس الموجودة فيها تذخر بعدد كبير من المواهب فى شتى المجالات، وظهرت هذه المواهب من خلال الأنشطة التى كانت تنظم وفق خطة واضحة ومنظمة خلال فترة الدراسة، حيث تم اكتشاف عدد كبير من المواهب التى سيتم تصعيدها إلى المشاركة فى أنشطة تابعه لوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية وأن هذه الانشطة بالفعل تقدم الدعم الكبير والمواهب المتعددة فى ظل اهتمام الدوله المصرية وخطتها الطموحة إلى اكتشاف مواهب أبنائها والعمل على تنمية هذه المواهب حتى وصولها إلى قمة النضج والمشاركة فى كافة الاحتفالات الرياضية والفنية والبطولات العالمية التى ستخلق جيلا من الأبطال فى كافة الألعاب الرياضية، الذين سيرفعون اسم مصر فى كافة المحافل والبطولات الرياضية على مستوى العالم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الاهتمام بالأنشطة أصبح واحد من أهم توجيهات القيادة السياسية، وهذه الأنشطة تساعد على خلق جيل جديد من أبنائنا الطلاب وتنمى قدراتهم الذهنية والعقلية وتحسن من صحتهم، وتمعنهم من الانحراف وراء الأفكار الهدامة.