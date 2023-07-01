التعليم تعلن استئناف امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد في الفيزياء والتاريخ

كتب محمود طه حسين

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استئناف امتحانات الدور الأول للثانوية العامة غدا الأحد الموافق 2 يوليو 2023، حيث من المقرر أن يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة

وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح أبواب اللجان بداية من الساعة 8:15 صباحا، تهيب وزارة التربية والتعليم بأبنائها الطلاب الوصول مبكرا للجان الامتحانات للانتهاء من كافة اجراءات التفتيش بدقة بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ10 دقائق، كما تعرب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خالص أمنياتها لأبنائنا الطلاب بدوام التوفيق والنجاح.