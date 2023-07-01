وفد أسترالى يزور منطقة البهنسا الأثرية بالمنيا للتعرف على معالمها وإنتاج فيلم وثائقى

استقبلت منطقة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا، وفدا سياحيا استراليا لزيارة المعالم الأثرية للمنطقة الواقعة على بعد 16 كم غرب مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا ، وتضم آثارا متنوعة من مختلف العصور التاريخية وخاصة العصرين القبطى والإسلامى، ويطلق عليها المؤرخون وعلماء الآثار مدينة الشهداء أو البقيع الثانى نظرا لوجود عدد كبير من قبور وأضرحة الصحابة والتابعين ممن جاءوا مع الفتح الإسلامى.



من جانبه ، أوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوفد الاسترالى سوف يقوم بإنتاج فيلم وثائقى يستعرض تاريخ منطقة البهنسا وأشهر الآثار التى تتميز بها ، لافتا إلى أن الوفد قام بجولة تفقد فيها معالم منطقة البهنسا والأسواق المحيطة بها للتعرف على الخصائص المميزة للمكان.