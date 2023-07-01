تحرير 27 محضرا تموينيا فى حملة مكبرة على مخابز مركزى العدوة وأبو قرقاص بالمنيا

تابعت الوحدات المحلية لمحافظة المنيا، حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأى ممارسات احتكارية وخاصة أيام العيد.

وفى مركز العدوة، قامت الوحدة المحلية بحملة تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن ضبط 18 مخالفة تنوعت بين "نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم نظافة" وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من تحرير 9 محاضر لمخابز بلدية تنوعت بين "إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بون، عدم نظافة، عدم وجود سجل تجارى، نقص وزن"، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة للتأكد من جودة الخبز المنتج بالمخابز البلدية فى المركز .