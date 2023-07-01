وفاة طفلة وإصابة والديها في حادث تصادم دراجة نارية وأتوبيس بالدقهلية

توفيت طفلة وأصيب والديها بإصابات بالغة، نتيجة اصطدام دراجه نارية خاصة بوالدها مع أتوبيس نقل ركاب داخل مدينه الجمالية بمحافظة الدقهلية، تم نقل الزوجين للمستشفى وجثة الطفلة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الجمالية، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية تحمل 3 أفراد وأتوبيس نقل ركاب بالطريق العام بالجمالية.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الجمالية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين وقوع حادث بين دراجة نارية "موتوسكل" تحمل 3 أفراد من أسرة واحدة رجل وزوجته وطفلتهما، نتج عن الحادث وفاة الطفلة سلمى خالد القطب أبو المجد وإصابة والديها بإصابات بالغة.

تم نقل الزوجين لمستشفى الجمالية فى حالة خطرة لتلقى العلاج اللازم، ونقل جثة الطفلة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.