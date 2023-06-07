اليوم السابع
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مصرع شاب غرقا بمياه بحر الصادي بالشرقية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:54 ص
مصرع شاب غرقا بمياه بحر الصادي بالشرقية جثة
الشرقية فتحية الديب

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لقى شاب مصرعه غرقا بمياه بحر الصادى نطاق مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وتم انتشال جثمانه من قبل الإنقاذ النهري ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزي بوصول " محمد ع ال "22 عاما مقيم نطاق مركز أبوكبير، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيامه بالاغتسال بمياه بحر الصادي أمام عزبة الباشا نطاق مركز أبوكبير، بعد الانتهاء من طحن الغلال، غرق لعدم إجادته السباحة، تم استدعاء الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 
 



 

 


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