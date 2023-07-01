اليوم السابع
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مصرع ترزى غرقا أثناء ممارسة الصيد بمياه ترعة فى الشرقية

السبت، 01 يوليو 2023 02:15 م
مصرع ترزى غرقا أثناء ممارسة الصيد بمياه ترعة فى الشرقية جثة- أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى ترزى مصرعه غرقا أثناء ممارسة الصيد، بمياه ترعة الصادى نطاق مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وتم انتشال جثمانه من قبل الأهالى، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزى.
 

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزي بوصول "هشام م " 19 سنة ترزى مقيم نطاق مركز أبوكبير، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام الترزى بممارسة الصيد مع عدد من أصدقائه بمياه ترعة الصادى انزلقت إحدى قدميه بالترعة، وغرق لعدم إجادته السباحة،تم انتشال الجثمان من قبل الأهالى، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزى، وتبين من توقيع الكشف الطبى على الجثمان  بمعرفة مفتش الصحة، حدوث الوفاة نتيجة إسفكيسيا الغرق، مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية ووفاته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3765 لسنة 2023  إدارى أبوكبير، وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن  عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


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