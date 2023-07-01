مدير مستشفى كفر شكر التخصصى: نستقبل 700 حالة يوميا بالعيادات الخارجية والطوارئ

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور محمد ناجى مدير مستشفى كفر شكر التخصصى بمحافظة القليوبية، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والتى تقدم الخدمة الطبية لقطاع كبير من 3 محافظات وهى "القليوبية والشرقية والدقهلية"، إن المستشفى تتمتع بسمعة وطيبة ولجودة الخدمة الطبية المقدمة داخل الأقسام المختلفة التى تضمها المستشفى، مشيرا إلى أن المستشفى تضم 82 سريرا بالقسم الداخلى "الباطنة والجراحة والعظام، والنساء والولادة، والأطفال، والمسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب".

وأضاف مدير مستشفى كفر شكر التخصصى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المستشفى تضم أيضا وحدة مناظير الجهاز الهضمى، ومنظار القنوات المرارية، وجميعها تعمل بكفاءة عالية، كما أن المستشفى تسعى لزيادة أعداد المترددين على وحدة المناظير، حيث أن منظار القنوات المرارية غير موجود بالكثير من المستشفيات سواء بالمحافظة أو خارج المحافظة، كما أن المستشفى تضم أيضا وحدة الغسيل الكلوى والتى تتمتع بسمعة طيبة حتى قبل أعمال التطوير الذى تم بالمستشفى، حيث تم زيادة أعداد ماكينات الغسيل بالمستشفى لتصبح 48 ماكينة غسيل كلوى.

وتابع "ناجي"، أن قسم العمليات الجراحية بالمستشفى أصبحت تماثل وتفوق العمليات الجراحية التى تتم بالمستشفيات الجامعية، والتى تضم أقسام كبرى من قسم جراحة العظام والذى أثبت كفاءته الكبرى على مدار فترة وجيزة، من خلال إنجاز لستة عمليات طويلة ويومية وإجراء العديد من الجراحات العاجلة، خاصة وأن المستشفى تستقبل حالات الحوادث على طريق بنها المنصورة وهو من الطرق الكبرى.

واستطرد مدير مستشفى كفر شكر التخصصى، أن قسم الطوارئ والحوادث بالمستشفى يستقبل يوميا من 150 إلى 200 حالية يوميا من طوارئ الحوادث، بالإضافة إلى العيادات الخارجية والتى تشهد إقبال كبير من الأهالى ونظرا لهذا الإقبال تم تقسيم العمل بها لفترتين "صباحية ومسائية"، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساءا، ويبلغ إجمالى المترددين يوميا على العيادات الخارجية ما لا يقل عن 500 حالة، فى جميع التخصصات وجميع الأقسام.