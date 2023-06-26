مسجل خطر يتعدى على محام بالطعن أمام محكمة كفر شكر بالقليوبية بسبب خصومة قديمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة محام إثر تعدي شخص عليه نتيجة خصومة بينهما، بعدما تتبعه عقب خروجه من محكمة كفر شكر، وغافله وطعنه عدة طعنات نافذة في جسده، وجرى نقل المصاب على إثرها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي، بوصول "م ع"، 55 سنة، محام حر، مصابا بعدة إصابات في أنحاء الجسد.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى موقع الحادث وكشفت التحريات إلى أن الواقعة تمت أمام محكمة كفر شكر، وأن المتهم مفرج عنه حديثا من السجن والمجنى عليه كان متواجدا في المحكمة لأداء عمله وعقب خروجه تتبعه المتهم وتعدى عليه بالطعنات إثر خلافات وخصومة بينهما.