اليوم السابع
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السبت، 01 يوليو 2023 04:53 م
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محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المحلة وزفتى.. صور

السبت، 01 يوليو 2023 04:22 م
محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المحلة وزفتى.. صور محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات
الغربية - عادل ضرة

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباحية مفاجأة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، لتفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع مدينة المحلة الكبرى ومركز زفتى.
 
وخلال الجولة تفقد رحمي أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع "سكة طنطا، ميدان الشون، عبد المنعم رياض، سكة زفتى وكورنيش المحلة الجديد"، موجهاً بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال الوردية الصباحية، واختتمت الجولة بتفقد المحافظ لأعمال النظافة ورفع الإشغالات بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى.
 
جاء ذلك بحضور إسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.
 
 
محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات (1)
محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات (1)

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات (2)
محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات (2)

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات (3)
محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات (3)

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات (4)
محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات (4)

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات (5)
محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات (5)

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات (6)
محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات (6)

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات (7)
محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات (7)

 


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