مؤسسة الجلد البريطانية تحذر من وضع الفازلين على حروق الشمس.. يزيد الالتهاب

كتبت أمل علام

شددت مؤسسة الجلد البريطانية، على تجنب استخدام الفازلين لحروق الشمس، موضحة أنه قد يؤدي وضع الفازلين على الجلد المصاب بحروق الشمس إلى مزيد من تهيج الجلد.

ووفقًا لما ذكره موقع Daily Express فإن بريطانيا شهدت في الآونة الأخيرة دفعات من الطقس شديد الحرارة، ونتيجة لذلك قد يعاني العديد من البريطانيين من حروق الشمس.

وقال الموقع، إنه في محاولة لتهدئة التهاب الجلد، وعدم وجود كريم يحمى من الشمس مناسب، قد يميل البعض إلى وضع أي نوع من المرهم.

وأوضحت مؤسسة الجلد البريطانية، إن الفازلين سيجعل الجلد المصاب بحروق الشمس أكثر سخونة وحكة، حيث يمنع الحاجز البترولي الحرارة من الهروب.

وقالت مؤسسة الجلد البريطانية: "احذر من استخدام الكريمات أو المستحضرات التي تحتوي على البترول أو البنزوكائين أو الليدوكائين، حيث "يمكن لهذه إما أن تحبس الحرارة في الجلد أو تسبب تهيجًا موضعيًا للجلد."

قالت الدكتورة نيسيث شيث، من مؤسسة الجلد البريطانية، إن الشوفان ودقيق الشوفان يمكن أن يكون علاجًا منزليًا أكثر ملاءمة للبشرة المصابة بحروق الشمس، "الشوفان - ودقيق الشوفان - معروفان بقدرتهما على تقليل الالتهاب، قد تساعد إضافة الشوفان إلى ماء الاستحمام الفاتر في تخفيف حروق الشمس.

يشمل تخفيف حروق الشمس المعتمدة من هيئة الخدمات الصحية البريطانيةNHS:

1.الخروج من الشمس في أسرع وقت ممكن

2.تبريد الجلد بدش بارد أو حمام أو قطعة قماش مبللة

3.ضع كريم أو رذاذ أفترسون

4.اشرب الكثير من الماء لمنع الجفاف

5.تناول مسكنات الألم، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لأي ألم.

6.تغطية الجلد المصاب بحروق الشمس من أشعة الشمس المباشرة حتى تلتئم البشرة بالكامل.

بالإضافة إلى تجنب الفازلين على الجلد المصاب بحروق الشمس اتبع النصائح التالية:

1.لا تضع الثلج أو كمادات الثلج على الجلد المصاب بحروق الشمس

2.لا تفرقع أي بثور

3.لا تحك الجلد المتقشر أو تحاول إزالته

4.لا ترتدي ملابس ضيقة على الجلد المصاب بحروق الشمس.

5. يمكن أن يؤدي التعرض لحروق الشمس إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذلك يوصى بشدة بمنع المزيد من حروق الشمس.

أكدت مؤسسة سرطان الجلد ، إن حروق الشمس تسرع من شيخوخة الجلد، وهي سبب رئيسي في معظم حالات سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية، وهى أكثر أشكال سرطان الجلد فتكًا.