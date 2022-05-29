ما الفرق بين حروق وتسمم الشمس؟.. تعرف على الأعراض

كتبت إيناس البنا

مع بدء دخول الحر والصيف يعاني الناس من موجة حارة، ولكن هناك بعض الأشخاص المحظوظين الذين يعيشون على الشاطئ ويتمتعون بالرفاهية للذهاب للنزهات والاستمتاع بحمامات الشمس والغطس المنعش أو الاستمتاع بالسباحة.

أحد أبرز الأمراض الصيفية التي قد يتعرض لها البعض هو ضربة الشمس، ولكن هناك عرض أخرى يحدث عند التعرض لشمس يعرف باسم تسمم الشمس التي لها أعراض مشابهة لرد فعل تحسسي.

قد تعاني بعد ساعات من الإصابة بتسمم الشمس وفقا لموقع " thehealthsite" من طفح جلدي مثير للحكة، وغثيان، وعطش شديد، وقد تظهر بثور أيضًا.

ما هي أعراض تسمم الشمس؟

لا يماثل التسمم الشمسي التسمم الفعلي ولكنه قد يسبب تلفًا شديدًا للجلد، وكلما زاد الحروق، زادت مخاطر الإصابة بسرطان الجلد، تستمر هذه الحالة لأسابيع ويشمل العلاج كمادات باردة وحمامًا باردًا ومضادات حيوية ومسكنات للألم وكريمات وسوائل وريدية.

بعض الأعراض الرئيسية للتسمم الشمسي هي:



الغثيان

الجفاف

الدوخة

الالتباس

طفح جلدي شديد

تقشير الجلد

البثور

الإغماء

ضيق في التنفس

الدوار

ظهور بثور على الشفاه

لتفادي الأشعة فوق البنفسجية للشمس، تلك التي يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة، من الضروري تجنب الخروج خلال ساعات الذروة الحارة أو حمل مظلة للحماية أو ارتداء تركيبة جيدة للوقاية من الشمس (SPF) قبل الخروج.