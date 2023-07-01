لمرضى السكر.. اعرف النظام الغذائي المناسب لصحتك

كتبت نهير عبد النبى

يتلخص النظام الغذائي للسكري ببساطة في خطة صحية للأكل من شأنها أن تساعدك على التحكم في سكر الدم سنقدم لك المساعدة المناسبة لتبدأ، من تخطيط الوجبات إلى حساب الكربوهيدرات.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يعني النظام الغذائي لداء السكري ببساطة تناول الأطعمة الصحية بكميات معتدلة والالتزام بجدول ثابت لمواعيد الوجبات.

والنظام الغذائي المحدد لداء السكري هو خطة لتناول الطعام الصحي الغني بالعناصر المغذية الطبيعية ومنخفض الدهون والسعرات الحرارية ومن عناصر هذا النظام الرئيسية تناول الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة وفي الواقع يعد النظام الغذائي لداء السكري الخطة الغذائية الأفضل لمعظم الأشخاص.

إذا كنت مصاباً بالسكري أو مقدمات السكري، غالباً ما سيوصي طبيبك بأن تزور اختصاصي في التغذية لمساعدتك في وضع خطة لنمط غذائي صحي. وتساعدك الخطة في التحكم في سكر الدم (الجلوكوز)، والتحكم في وزنك والتحكم في عوامل خطر الإصابة بمرض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الدهون في الدم.

عندما تفرط في تناول السعرات الحرارية والدهون، يخلق جسمك حالة من الارتفاع غير المستحب في جلوكوز الدم وفي حال لم تخضع الجلوكوز للفحص المستمر، يمكن أن يؤدي هذا إلى مشكلات خطيرة، مثل ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم (فرط سكر الدم) وإذا استمر هذا الارتفاع، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات على المدى البعيد، بما في ذلك ضمور الأعصاب والكبد والقلب.

يمكنك أن تساعد في إبقاء مستويات الجلوكوز في الدم في نطاق آمن من خلال اللجوء إلى اختيارات صحية في الطعام ومراقبة عاداتك الغذائية.

وبالنسبة لمعظم المصابين بالسكري من النوع الثاني، يمكن أن يسهل إنقاص الوزن التحكم في جلوكوز الدم وأن يوفر مجموعة من المزايا الصحية الأخرى. إذا كنت تحتاج إلى إنقاص وزنك فإن اتباع حمية غذائية مخصصة للسكري يوفر طريقة منظمة ومغذية تمكنك من بلوغ هدفك بسلام.

يعتمد النظام الغذائي لداء السكري على تناول ثلاث وجبات طعام في أوقات منتظمة خلال اليوم ويساعد هذا النظام على استفادة الجسم بشكل أفضل من الأنسولين الذي يفرزه أو يحصل عليه من خلال امتصاص الدواء.

يمكن أن يساعدك اختصاصي النظم الغذائية المسجل على تصميم نظام غذائي يعتمد على أهدافك الصحية ورغباتك ونمط حياتك يمكن أيضًا أن يناقش معك اختصاصي التغذية كيفية تحسين عاداتك الغذائية، مثل اختيار أحجام الحصص الغذائية التي تتناسب مع احتياجاتك وبناءً على حجمك ومستوى نشاطك.

اجعل عدد السعرات الحرارية مع هذه الأطعمة المغذية اختر الكربوهيدرات الصحية، والأطعمة الغنية بالألياف، والسمك، والدهون "الجيدة".

-الكربوهيدرات الصحية

أثناء الهضم، تتحلل السكريات (الكربوهيدرات البسيطة) والنشويات (الكربوهيدرات المعقدة) إلى غلوكوز في الدم. ركَّزْ على الكربوهيدرات الصحية، مثل:

-الفاكهة

-الخضراوات

-الحبوب الكاملة

-البقول مثل الفول والبازلاء

-مشتقات الحليب القليلة الدسم، مثل الحليب والجبن

-تجنب الكربوهيدرات الأقل صحة، مثل الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الدهون المضافة، والسكريات، والصوديوم.

الأغذية الغنية بالألياف

تشمل الألياف الغذائية جميعَ أجزاء الأغذية النباتية التي لا يستطيع الجسم هضمها أو امتصاصها تخفف الألياف من طريقة هضم جسمك وتساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، و تشمل الأغذية الغنية بالألياف ما يلي:

-الخضراوات

-الفاكهة

-المكسرات

-البقول مثل الفول والبازلاء

-الحبوب الكاملة

-الأسماك الصحية المفيدة للقلب

تناول الأسماك الصحية المفيدة للقلب على الأقل مرتين في الأسبوع، تعد الأسماك، مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي قد تمنع الإصابة بأمراض القلب.

تجنب الأسماك المقلية والسمك الذي يحتوي على مستويات عالية من الزئبق، مثل سمك الماكريل الملك.

-الدهون "الجيدة"

يمكن أن تساعد الأطعمة التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وهي تتضمن:

-الأفوكادو

-المكسرات

-زيوت الزيتون، والكانولا، والفول السوداني

لكن لا تبالغ في تناولها؛ حيث إن جميع الدهون غنية بالسعرات الحرارية.

-الأطعمة التي يجب تجنبها

يزيد داء السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بتسريع نمو الشرايين المسدودة والمتصلبة ويمكن للأطعمة التي تحتوي على ما يلي أن تضر بهدفك الرامي إلى اتباع نظام غذائي صحي للقلب.

الدهون المشبعة، تجنب مشتقات الحليب الدسمة والبروتينات الحيوانية، مثل الزبدة واللحم البقري والنقانق والسجق ، قلل أيضًا من تناول زيوت جوز الهند وبذرة النخيل.

-الدهون المتحولة تجنب الدهون غير المشبعة الموجودة في الوجبات الخفيفة الجاهزة، والسلع المخبوزة، والزبدة، والسَّمن الصناعي.

-الكوليسترول تتضمن مصادر الكوليسترول مشتقات الحليب الدسمة والبروتينات الحيوانية وصفار البيض والكبد واللحوم الأخرى. لا تتناوَلْ أكثر من 200 ملغم من الكوليسترول في اليوم.

الصوديوم، لا تتناول أكثر من 2300 ملغم من الصوديوم في اليوم قد يقترح طبيبكَ تناول كمية أقل إذا كنت لديكَ ارتفاع في ضغط الدم.

-اختر أطعمتك

قد يوصيك اختصاصيو النظم الغذائية باختيار أطعمة محددة تساعدك في التخطيط لوجباتك الغذائية والوجبات الخفيفة يمكنك اختيار عدد من الأطعمة من قوائم تتضمن فئات مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

الحصة الغذائية الواحدة في كل فئة تُعرف باسم "الخيار" يحتوي الخيار الواحد من الطعام على نفس الكمية من الكربوهيدرات والبروتين والدهون والسعرات الحرارية - وكذلك التأثير نفسه على نسبة الجلوكوز في الدم لديك - كحصة غذائية من كل الأطعمة الأخرى في نفس الفئة. على سبيل المثال، تشتمل قائمة النشا والفواكه والحليب على خيارات تتراوح ما بين 12 إلى 15 جرامًا من الكربوهيدرات.